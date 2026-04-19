Mendoza: un proyecto busca regular a las apps de delivery y dar un seguro a los repartidores

El vacío legal en el que operan miles de repartidores de plataformas digitales fue planteado en el proyecto que presentó el diputado Germán Gómez presentó un proyecto de ley que busca regular la actividad de empresas como Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats, estableciendo un marco de derechos básicos para quienes realizan tareas de reparto en la provincia.

Bajo el nombre de “Programa Provincial de Protección y Promoción Integral de Trabajadores de Plataformas Digitales”, el proyecto busca sacar de la “zona gris” a una modalidad laboral que, si bien ha crecido exponencialmente, se caracteriza por la precariedad y la falta de cobertura ante riesgos.

La iniciativa legislativa establece requisitos operativos estrictos para las empresas:

Presencia Legal: Toda plataforma que opere en Mendoza deberá inscribirse en un registro específico y constituir domicilio legal en la provincia. Aquellas que no lo hagan tendrán prohibido funcionar en el territorio mendocino.

Licencias Anuales: Las apps deberán contar con una habilitación renovable cada año. El incumplimiento de la norma podría derivar en multas, suspensiones o incluso la prohibición de celebrar convenios con comercios locales.

Seguridad y Salud: El proyecto exige que las empresas garanticen un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil. Además, deberán proveer elementos de seguridad vial (cascos homologados y chalecos) y asegurar una cobertura mínima de atención médica de urgencia.

El clima como límite: Un punto innovador es la obligación de implementar protocolos para suspender operaciones ante condiciones climáticas extremas, sin que esto afecte la remuneración de los trabajadores ni les acarree sanciones.

Uno de los aspectos más modernos de la propuesta de Gómez es la transparencia algorítmica. El Artículo 9° exige que las plataformas informen de manera clara cómo funcionan los criterios de asignación de pedidos, la evaluación de desempeño y el cálculo de los ingresos.

Para garantizar que la ley no sea “letra muerta”, el proyecto propone la creación de dos organismos de control:

Observatorio Provincial del Trabajo en Plataformas: Integrado por el Ejecutivo, universidades y sindicatos, se encargará de relevar datos sobre accidentes, horas trabajadas y niveles de ingresos. Sistema de Monitoreo Informático: Se utilizará tecnología de geolocalización por GPS para velar por la seguridad de los repartidores mientras prestan servicio.

El proyecto define al repartidor como cualquier persona física que realice entregas por encargo mediante una aplicación. Con esta base, la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo deberá mantener un registro actualizado tanto de trabajadores como de proveedores independientes.

Con esta movida legislativa, Mendoza se posiciona en el debate nacional sobre la “economía de plataformas”, intentando equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos humanos y laborales de quienes, día a día, recorren las calles mendocinas.