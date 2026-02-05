Mendoza tuvo un enero totalmente fuera de la lógica en cuanto a lluvias y tormentas

Las intensas lluvias registradas durante enero colocaron a Mendoza frente a uno de los meses más húmedos de los últimos 30 años, según un informe técnico del Instituto Nacional del Agua (INA). En algunas zonas de la provincia, los volúmenes acumulados llegaron a triplicar los valores históricos promedio, generando preocupación por la intensidad de las tormentas y sus posibles consecuencias.

El relevamiento, realizado en estaciones del Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este, confirmó que las precipitaciones superaron ampliamente los parámetros habituales para el primer mes del año. El subdirector del INA, Santiago Ruiz Freites, advirtió que los datos deben analizarse con cuidado, ya que las lluvias no impactan de manera uniforme. “En una estación se triplicó, en otras llovió el doble y en algunas estuvo cerca del promedio”, explicó, al remarcar que cada punto de medición tiene su propia dinámica.

Aun así, el balance general fue contundente. Enero fue un mes excepcionalmente lluvioso, con registros que en varias estaciones se acercaron a los máximos históricos. El promedio normal para este período oscila entre 27 y 30 milímetros, pero en 2026 los valores se dispararon y en algunos casos alcanzaron los 114,5 milímetros.

En la mayoría de los puntos analizados, los acumulados se ubicaron entre 55 y 77 milímetros, más del doble de lo habitual. Un caso testigo fue el de la estación Boulogne Sur Mer, en Ciudad, donde se midieron 87 milímetros, muy cerca del récord histórico de 93 milímetros registrado en 1992. Otro dato significativo se dio en Tres Porteñas, San Martín, con 114,5 milímetros en un solo mes, un volumen considerado muy alto incluso para una serie histórica más corta.

Más allá de los totales acumulados, lo que más llamó la atención fue la severidad de las tormentas. Durante la última semana de enero se registraron precipitaciones extremadamente intensas en lapsos muy breves. En estaciones como Divisadero Largo se midieron casi 4 milímetros por minuto, un valor que supera ampliamente el umbral a partir del cual una lluvia se considera severa.

Este tipo de episodios, explicaron los especialistas, concentran gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que acelera el escurrimiento, especialmente en zonas de piedemonte. No obstante, destacaron que el sistema aluvional respondió adecuadamente, evitando consecuencias mayores.

De cara a los próximos meses, el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional lleva algo de tranquilidad. Para el período febrero-marzo-abril, se esperan precipitaciones dentro de los valores normales para Mendoza y la región de Cuyo, sin señales de un trimestre excepcionalmente seco ni excesivamente húmedo.

Los técnicos aclararon que estas proyecciones se basan en promedios estacionales y no permiten anticipar fenómenos puntuales de alto impacto. Sin embargo, tras un enero marcado por lluvias récord y tormentas intensas, el escenario climático para el resto del verano aparece, al menos por ahora, dentro de los carriles habituales.