Mendoza tiene más de 15 fallas geológicas activas y una historia marcada por los terremotos

Mendoza se encuentra sobre una región tectónicamente activa y cerca del 80% de su población, unas 1,59 millones de personas, reside en sectores considerados de alta peligrosidad sísmica. La actualización del mapa nacional realizada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en 2023 volvió a ubicar a la provincia, junto con San Juan y Salta, entre las jurisdicciones con mayor riesgo del país. En Mendoza, además, los especialistas identificaron más de 15 fallas geológicas activas, varias de ellas próximas al área metropolitana.

Entre las estructuras que generan mayor preocupación aparecen las fallas de La Cal y Barrancas, vinculadas con algunos de los terremotos más destructivos registrados en la historia provincial. La primera está asociada al terremoto de 1861, que destruyó prácticamente la antigua ciudad de Mendoza y dejó unos 6.000 muertos, mientras que la falla de Barrancas estuvo relacionada con el sismo del 26 de enero de 1985, que provocó daños importantes y víctimas en distintos sectores del Gran Mendoza. Aunque muchos de los movimientos que se perciben en la provincia tienen origen en Chile, los estudios científicos advierten que Mendoza también puede ser epicentro de un terremoto.

El riesgo no depende únicamente de la actividad geológica. Se estima que unas 12.000 construcciones mendocinas no cuentan con condiciones adecuadas de sismorresistencia, principalmente por su antigüedad o por los materiales utilizados. El fenómeno que explica buena parte de la actividad sísmica de la región es la subducción: la placa de Nazca se desplaza por debajo de la Sudamericana y acumula tensión en profundidad hasta que la energía se libera en forma de movimientos sísmicos.

Frente a este escenario, Defensa Civil recomienda contar con una mochila de emergencia preparada para actuar durante y después de un terremoto. Debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín, medicamentos esenciales, documentos, ropa de abrigo, elementos de higiene, herramientas, silbato y una lista de contactos y datos importantes de la familia.