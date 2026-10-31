Mendoza tendrá su primer juicio por jurados por un robo que terminó con la amputación de una pierna

La Justicia de Mendoza se prepara para un nuevo juicio por jurados que marcará un precedente en la provincia. El próximo lunes 2 de noviembre comenzará el primer debate bajo esta modalidad por un caso de robo agravado y lesiones gravísimas, en el que la víctima sufrió la amputación de una pierna tras recibir un disparo de arma de fuego.

Se trata del juicio por jurados número 69 desde la implementación del sistema en Mendoza. El proceso tendrá como imputado a Hugo César Ruarte Zuleta, acusado de protagonizar un violento episodio ocurrido en agosto de 2024, en el barrio Santa Teresita, del departamento de Las Heras.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Colegiado N.º 1, con la jueza Carolina Colucci como magistrada técnica. La acusación estará a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari, mientras que la defensa será ejercida por la defensora oficial Silvina González.

El intento de robo que terminó con una amputación

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió cuando Ruarte Zuleta habría abordado a Mauricio Emanuel Mubilla Rodríguez y, tras exhibir un arma de fuego tipo escopeta, le exigió que entregara su teléfono celular.

Sin embargo, la víctima no llevaba un celular consigo, por lo que el robo no pudo concretarse. En esas circunstancias, el acusado habría efectuado al menos un disparo que impactó en la pierna derecha del hombre.

Como consecuencia de la gravedad de las heridas, Mubilla Rodríguez debió ser trasladado al Hospital Central de Mendoza, donde los profesionales médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha.

El episodio dio origen a una investigación judicial que ahora llegará a juicio oral, con la participación de ciudadanos que deberán determinar la responsabilidad penal del acusado.

Un juicio por jurados inédito en Mendoza

La particularidad de este proceso radica en que será la primera vez que un jurado popular de Mendoza intervenga en un caso con esta calificación penal.

Ruarte Zuleta está acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso con la figura de robo agravado por lesiones gravísimas, según la carátula informada por la Justicia.

Durante el debate, los integrantes del jurado deberán escuchar los testimonios, evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa, y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no culpabilidad del imputado.

Por su parte, la jueza Carolina Colucci tendrá la responsabilidad de dirigir el proceso, resolver las cuestiones jurídicas y brindar las instrucciones legales que deberán seguir los jurados para alcanzar una decisión.

El juicio representa un nuevo paso en la aplicación del sistema de participación ciudadana en la administración de justicia penal de Mendoza, que llegará a su debate número 69 con un caso de graves consecuencias para la víctima.