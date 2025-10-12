Mendoza tendrá que pagar una millonaria cifra de juicios perdidos en 2026: el 80% son intereses

Mendoza enfrenta un duro golpe financiero para 2026: deberá desembolsar cerca de $16.000 millones por 393 juicios perdidos con sentencia firme, según informó el Fiscal de Estado, Fernando Simón, durante la presentación del Presupuesto ante la Legislatura. De esa cifra, solo el 18,75% corresponde al capital original, mientras que más del 80% son intereses acumulados por procesos judiciales que se extendieron durante años en un contexto de inflación superior al 100% anual.

Simón señaló que el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda presenta inconsistencias graves. “Aparecen $6.000 millones en bienes corrientes cuando habíamos pedido solo $13 millones, y en cambio, no hay fondos para el pago de juicios ni bienes de capital”, explicó. Pese al aparente error contable, el funcionario estimó que esos fondos “terminarán destinados al pago de sentencias”, aunque solo alcanzan para cubrir el 37% del total adeudado.

“Si esto quedara así, en mayo podríamos tener cien ejecuciones contra la provincia. Iremos pidiendo refuerzos de partidas a medida que avance el año”, advirtió Simón, en un intento por bajar la tensión en la Legislatura.

De acuerdo con el detalle presentado por la Fiscalía, el capital nominal asciende a $3.024 millones, pero los intereses lo elevan a $16.116 millones, lo que equivale a $13.091 millones solo en intereses. “Parece una cifra descomunal, pero refleja la inflación acumulada de los últimos tres años”, explicó el Fiscal, quien estimó una tasa promedio ponderada del 470% para estos casos.

Además, los primeros 20 juicios concentran más de la mitad del dinero total a pagar, unos $1.600 millones de capital nominal, es decir, el 55% del total de la deuda judicial. Entre ellos se destacan prescripciones adquisitivas vinculadas al ex Banco Mendoza, que representan el 14% de lo adeudado, y acciones procesales administrativas (APA), que concentran el 34% y responden en su mayoría a reclamos laborales contra el Estado por sueldos impagos, despidos o ítems paritarios incumplidos.

Otro 30% corresponde a demandas por daños y perjuicios, especialmente casos de mala praxis hospitalaria, que derivan en indemnizaciones millonarias. En menor proporción, un 8% se destina a la Ley 9234, que permite acuerdos para evitar nuevos litigios y reducir el impacto de los intereses.

Simón también apuntó al manejo presupuestario del Ministerio de Hacienda: “No puedo explicar este presupuesto. Se cargaron $6.000 millones para bienes corrientes cuando pedimos $13 millones. Presumo que es un error, porque de otro modo no tendría sentido”, ironizó. Y agregó: “Nos dieron cero pesos para bienes de capital, ni siquiera para comprar una impresora”.

Finalmente, el Fiscal recordó que la Fiscalía de Estado representa apenas el 0,11% del presupuesto provincial, y que la partida destinada a juicios mantiene esa proporción. “El presupuesto está fuertemente subestimado, pero el impacto financiero es real y puede complicar seriamente las cuentas públicas en 2026”, concluyó.