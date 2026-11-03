Mendoza tendrá nuevas reglas para investigar a los empleados públicos

El Senado de Mendoza convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial que modifica el Régimen General Disciplinario de la Administración Pública. La nueva normativa reemplaza la Ley 9.103 y apunta a reducir las demoras en las investigaciones administrativas, fortalecer las facultades de la Oficina General de Sumarios y reorganizar las competencias de los distintos organismos estatales. La votación terminó con 23 votos a favor, 11 en contra y una abstención, correspondiente al senador Martín Rostand (PRO). Tras obtener previamente la aprobación de Diputados, la iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Durante el debate, el senador oficialista Gustavo Soto defendió la reforma y advirtió sobre la acumulación de expedientes sin resolución. Según los datos presentados, solo uno de cada cuatro hechos investigados por la Oficina General de Sumarios corresponde a situaciones ocurridas durante 2025. Además, señaló que el ausentismo injustificado representa alrededor del 40% de los sumarios que tramita el organismo. Entre las modificaciones, destacó que la Oficina podrá iniciar investigaciones de oficio ante posibles irregularidades, sin depender de una denuncia formal de la repartición involucrada.

Uno de los principales ejes de la ley es la digitalización de los procedimientos, mediante notificaciones electrónicas, audiencias virtuales y herramientas como Mendoza por Mí (MxM). También establece una nueva distribución de responsabilidades: las faltas de menor gravedad podrán ser investigadas y resueltas por las propias reparticiones, mientras que la Oficina General de Sumarios concentrará sus recursos en los casos más complejos. En cuanto a las sanciones, se mantienen el apercibimiento, las suspensiones de hasta 30 días, la cesantía y la exoneración. La normativa también incorpora mecanismos alternativos para resolver determinados procedimientos, siempre que se respeten las garantías legales y el derecho de defensa de los agentes.

La iniciativa generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. Los senadores Félix González (Fuerza Patria), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde) votaron en contra y plantearon objeciones vinculadas con los derechos de los trabajadores estatales, la discusión paritaria y los posibles planteos judiciales de los sindicatos. Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Natacha Eisenchlas, defendió el proyecto y aseguró que no busca restringir garantías laborales. Además, señaló que el 60% de los sumarios concluidos durante 2025 terminó con sobreseimientos y sostuvo que la reforma permitirá evitar que los empleados permanezcan tres o cuatro años bajo investigación sin una resolución definitiva.