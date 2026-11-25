Mendoza ampliará su oferta de Educación Superior con una nueva tecnicatura orientada a la inteligencia artificial y la transformación de las organizaciones. La propuesta busca formar profesionales capaces de incorporar nuevas tecnologías a empresas e instituciones, optimizar procesos de trabajo y responder a las demandas de un mercado laboral cada vez más digitalizado.
La carrera se dictará en el Instituto Nicolás Avellaneda, ubicado en Godoy Cruz, y comenzará en el ciclo lectivo 2027. Tendrá una duración de dos años y medio y otorgará el título de Técnico/a Superior en Gestión de Procesos en Organizaciones Inteligentes.
La formación apunta a preparar estudiantes para intervenir en distintos ámbitos de las organizaciones, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar la gestión, automatizar tareas y facilitar la toma de decisiones.
Dónde podrán trabajar los egresados
Uno de los aspectos centrales de la carrera es su campo de inserción laboral. Los profesionales podrán desempeñarse tanto en organizaciones públicas como privadas y en distintos sectores de la economía.
Entre las áreas contempladas se encuentran:
- Vitivinicultura.
- Minería.
- Turismo.
- Agroindustria.
- Industria tecnológica.
- Salud.
- Comercio.
- Servicios empresariales.
- Administración pública.
Los egresados estarán preparados para participar en procesos de transformación digital, automatización de actividades, análisis de datos y planificación de mejoras organizacionales.
Duración, modalidad y horarios de cursado
La Tecnicatura Superior en Gestión de Procesos en Organizaciones Inteligentes tendrá una duración de dos años y medio y una carga horaria total de 1.440 horas reloj.
El cursado se desarrollará bajo una modalidad combinada, que incluirá clases presenciales y encuentros virtuales sincrónicos. Las actividades académicas están previstas de lunes a jueves, de 19 a 22.40.