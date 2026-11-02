Mendoza sumará una nueva tecnicatura en senderismo y turismo de naturaleza para 2027

Mendoza incorporará una nueva propuesta a su oferta de Educación Superior a partir del ciclo lectivo 2027. Se trata de la Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales, una formación destinada a preparar profesionales para organizar recorridos, conducir grupos y desarrollar actividades turísticas y recreativas al aire libre.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas (DGE), se dictará en la Escuela Internacional Islas Malvinas, ubicada en la Ciudad de Mendoza. La carrera tendrá una duración de dos años, modalidad presencial y una carga horaria total de 1.400 horas reloj. Al finalizar, los estudiantes recibirán el título de Técnico Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales.

Foto: cortesía Prensa DGE

Qué se estudiará en la nueva carrera

El plan de estudios combinará contenidos técnicos, ambientales y de seguridad. Entre los principales temas se encuentran las técnicas de senderismo, orientación y navegación, planificación de itinerarios, geografía del territorio mendocino y conducción de grupos.

También incluirá conocimientos sobre flora y fauna autóctona, interpretación del patrimonio natural y cultural, legislación y responsabilidad profesional. A esto se sumarán herramientas de comunicación, inglés técnico, primeros auxilios en zonas agrestes, supervivencia y procedimientos de búsqueda y rescate.

La formación permitirá trabajar en empresas de turismo activo, emprendimientos de senderismo, organismos públicos vinculados con turismo y ambiente, centros de interpretación, programas de educación ambiental, campamentos y proyectos recreativos. Además, los egresados podrán participar en la planificación, señalización, accesibilidad y mantenimiento de senderos, así como desarrollar propuestas propias dentro del marco normativo vigente.