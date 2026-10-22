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Mendoza suma una tecnicatura superior en producción de cannabis y cáñamo

La carrera tendrá una duración de dos años y medio, se dictará en el ISTEEC y ya abrió sus inscripciones.

Mendoza incorporó una nueva propuesta a su oferta educativa con el lanzamiento de la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo, una carrera orientada a la formación de profesionales para trabajar en el desarrollo de cultivos autorizados y en las distintas etapas de esta actividad.

La presentación se realizó en el Salón Patricias de la Casa de Gobierno, con la participación de autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE), del Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo y de representantes del sector productivo.

La formación se dictará en el Instituto Superior Técnico 9-013 de Estudios Superiores Económicos de Cuyo (ISTEEC), tendrá una duración de dos años y medio y se cursará de manera presencial, de lunes a viernes por la tarde. Las inscripciones ya están abiertas y el examen de ingreso está previsto para fines de febrero de 2027.

Foto: cortesía Prensa DGE

El objetivo de la tecnicatura es preparar personal capacitado para desempeñarse en actividades relacionadas con el cannabis y el cáñamo dentro del marco legal vigente. El plan de estudios contempla conocimientos científicos y agronómicos, tecnologías de cultivo, controles de calidad, bioseguridad, trazabilidad y sostenibilidad.

La propuesta también apunta a fortalecer la profesionalización de un sector que requiere trabajadores con conocimientos específicos para garantizar el cumplimiento de las normas y el desarrollo responsable de los cultivos.

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