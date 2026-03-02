Search
Mendoza suma una nueva Tecnicatura Superior especializada en Construcción Sustentable

La provincia incorporó una carrera técnica de nivel superior que apunta a formar profesionales capacitados en construcción responsable.

La Dirección General de Escuelas aprobó, a través de la Dirección de Educación Superior, el plan de estudios de la nueva Tecnicatura Superior en Construcción Sustentable, una propuesta pensada para dar respuesta a los desafíos ambientales y productivos del sector en Mendoza.

La carrera tiene como objetivo formar técnicos capaces de diseñar, planificar y ejecutar proyectos de obra bajo criterios de sustentabilidad, promoviendo el uso eficiente de la energía y la gestión responsable de los recursos naturales.

Foto: cortesía prensa DGE

El plan de estudios integra contenidos propios de la construcción con formación en energías renovables, materiales sustentables, gestión ambiental y tecnologías eficientes. Además, incorpora herramientas de planificación y dirección de proyectos, lo que permitirá a los egresados desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado.

Con esta incorporación, el sistema de educación superior provincial amplía su oferta académica en un área estratégica, fortaleciendo la articulación entre formación técnica, desarrollo territorial y necesidades del sector productivo.

La tecnicatura será dictada en el IES N.º 9-019 INSUTEC, ubicado en la Ciudad de Mendoza, sumando una nueva alternativa de capacitación orientada al desarrollo sustentable.

