Mendoza suma una nueva capacitación minera: lanzan la formación de perforista en INSUTEC

La propuesta apunta a cubrir una de las demandas más específicas de la industria minera y busca formar mano de obra calificada en Mendoza. El trayecto será dictado por INSUTEC y estará orientado a tareas clave dentro de los proyectos extractivos.

La minería continúa ampliando su impacto en Mendoza no solo desde el plano productivo, sino también en la formación de recursos humanos. En ese contexto, el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo (INSUTEC) presentó una nueva propuesta de formación profesional: el curso de perforista minero.

La iniciativa apunta a preparar trabajadores para desempeñarse en una de las tareas más sensibles y demandadas dentro de la actividad minera, vinculada directamente con las perforaciones necesarias tanto en etapas de exploración como de operación.

Desde la institución señalaron que la capacitación busca responder a la creciente necesidad de personal técnico especializado, en un escenario donde Mendoza intenta posicionarse dentro del mapa minero argentino, especialmente ligado al desarrollo del cobre.

Formación para una industria en crecimiento

El nuevo trayecto formativo estará enfocado en brindar herramientas técnicas y prácticas para operar equipos de perforación, además de incorporar contenidos vinculados a seguridad, procedimientos y funcionamiento de la actividad minera.

La propuesta aparece en un contexto donde el sector viene reclamando mayor capacitación local para evitar depender exclusivamente de trabajadores provenientes de otras provincias o países con tradición minera.

En paralelo, Mendoza atraviesa una etapa de fuerte impulso político e institucional hacia la minería metalífera, con proyectos como PSJ Cobre Mendocino y distintas iniciativas vinculadas a proveedores, infraestructura y financiamiento.

Mano de obra local y salida laboral

Uno de los ejes centrales de la propuesta es generar oportunidades laborales concretas para mendocinos en un sector que proyecta crecimiento sostenido durante los próximos años.

La figura del perforista es considerada estratégica dentro de la cadena minera, ya que interviene en procesos fundamentales para la exploración geológica y el desarrollo de los yacimientos.

Desde INSUTEC remarcaron que el objetivo es acompañar el crecimiento de la actividad con formación profesional específica y adaptada a las necesidades reales de la industria.