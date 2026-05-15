Mendoza suma $7.000 millones de ATN para enfrentar la emergencia agropecuaria

El Gobierno formalizó este viernes la entrada de $7.000 millones a las arcas provinciales, provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La medida, oficializada mediante el Decreto 868 en el Boletín Oficial, detalla que estos recursos enviados por la Nación tienen como objetivo principal mitigar desequilibrios financieros y atender situaciones críticas en la provincia.

La llegada de este auxilio financiero está estrechamente vinculada a la emergencia agropecuaria que atraviesa Mendoza. Según lo establecido en el Decreto Provincial 43/25, este estado de excepción se mantiene vigente hasta finales de marzo de 2026, lo que habilita la gestión de fondos no reintegrables para asistir a los sectores afectados.

De acuerdo con la Ley de Coparticipación Federal, los ATN funcionan como una herramienta de asistencia ante escenarios excepcionales. En esta oportunidad, el Ministerio del Interior concretó la transferencia para reforzar las partidas presupuestarias locales.

La normativa precisa que el dinero ya se encuentra depositado en una cuenta específica de recaudación. A partir de ahora, la Dirección General de Presupuesto procederá con los siguientes pasos. Los fondos se sumarán a las partidas del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Además, se incrementará tanto la estimación de recursos como el límite de gastos por el monto total de la transferencia.

El decreto, que sella este ajuste presupuestario para el ejercicio en curso, cuenta con las rúbricas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.