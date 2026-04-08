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intoxicación

Mendoza sigue figurando entre las provincias con más muertes por monóxido de carbono

La provincia registra un alto número de casos de intoxicación por monóxido de carbono en medio de las bajas temperaturas.

Mendoza se posiciona entre las jurisdicciones más afectadas del país por intoxicaciones con monóxido de carbono, con 45 casos confirmados durante los períodos de mayor exposición (según datos oficiales recientes). Este escenario la ubica dentro del grupo de provincias con mayor incidencia a nivel nacional.

El informe difundido por el Boletín Epidemiológico Nacional reveló que cinco distritos concentran cerca del 70% de los casos del país, entre ellos Mendoza, junto a Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y Salta (los más comprometidos por esta problemática).

Especialistas advierten que el monóxido de carbono representa un riesgo silencioso, ya que se trata de un gas inodoro e incoloro que puede provocar intoxicaciones graves sin ser detectado (lo que aumenta su peligrosidad en espacios cerrados). En la mayoría de los casos, el origen está vinculado a la combustión incompleta en estufas, calefones o braseros (sobre todo cuando no cuentan con mantenimiento adecuado).

La situación se agrava durante los episodios de frío extremo, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -6,7°C en la provincia, lo que lleva a un uso intensivo de sistemas de calefacción (muchas veces en condiciones precarias o sin ventilación suficiente). Este contexto explica el aumento sostenido de casos en los meses más crudos del invierno.

A nivel nacional, los reportes muestran una tendencia creciente desde 2022, con especial impacto en la región andina y el centro del país. Frente a este panorama, las autoridades insisten en medidas clave de prevención, como revisar periódicamente los artefactos y garantizar la ventilación de los ambientes (acciones simples que pueden evitar intoxicaciones y salvar vidas).

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