“Mendoza será un faro para el país”, dijo Hebe Casado tras emitir su voto

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, emitió su voto en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, San Rafael.

Tras sufragar, expresó: “Siempre es una alegría volver a mi escuela primaria para votar. Es un día hermoso para mirar hacia el futuro y ejercer el poder ciudadano que nos otorga el voto, el más importante de todos”.

Casado resaltó la normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral en toda la provincia y elogió el sistema de boleta única de papel, al que definió como “más transparente y ágil, porque evita trampas y permite que la gente vote de manera rápida y sin demoras”.

En cuanto a las expectativas electorales, afirmó que “Mendoza, entre otras cosas, está plebiscitando una gestión que cuenta con un fuerte acompañamiento ciudadano. La provincia será un faro para el resto del país, ya que ha tomado decisiones acertadas y demuestra que es posible avanzar, dejando atrás el pasado y apostando al desarrollo y al trabajo genuino”.

La vicegobernadora también invitó a la ciudadanía a participar: “Nací en 1976, cuando no existía la democracia, y por eso valoro profundamente poder elegir. Cuando uno se queja en una charla de café, la manera real de hacerlo es votando. A quienes dudan en ir, les digo que participen: es la forma más concreta de expresarse, a favor o en contra de una gestión”.

Asimismo, subrayó que las elecciones representan una oportunidad para reafirmar el rumbo del país: “Tenemos esperanza en que los argentinos no retrocedamos. Debemos seguir avanzando por el futuro de nuestros hijos y de la Nación. Hoy no somos socios de Venezuela ni de Cuba; somos socios del primer mundo, y eso hay que consolidarlo con el voto”.

Por último, Casado aseguró que “el presidente Javier Milei mantiene con firmeza su plan económico”, algo que consideró fundamental.