Mendoza será sede del partido entre Boca y Banfield por Copa Argentina: los detalles

Boca pelea varios frentes en simultáneo y hay dos de ellos que empiezan a acercarse a las instancias definitivas. Uno es la Copa Argentina, donde debe enfrentar a Banfield en semifinales. El equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó afuera a Racing y tendrá que enfrentar al Taladro el sábado 14 de noviembre.

Con respecto al estadio donde se podía jugar, Córdoba y Mendoza eran los grandes candidatos y este viernes se confirmó que será el Malvinas Argentinas – posiblemente a las 19 horas- la sede para buscar el primer boleto a la final.

🔜 Contando los días para que se jueguen las Semifinales de #NuestraCopa 🙌



¿Quiénes lograrán estar en la Final? 🧐#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/Nd4etu3I1z — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 5, 2026

Cabe recordar que el Xeneize eliminó por penales a Vélez en el Mario Alberto Kempes y a Racing en el Gigante de Arroyito.

La Docta corría con ventaja para ser sede igual que contra el Fortín, pero al jugarse este duelo en plena fecha FIFA, Argentina jugará ahi, haciendo que la Copa Argentina deba mudarse.

Por esta razón, el Estadio Malvinas Argentinas fue confirmado para albergar la semifinal entre Boca y Banfield para darle el rival a Atlético Tucumán o Platense, que definirán al primer semifinalista el miércoles 28 de octubre en Salta.

En cuanto a la división de entradas, aún sin valor confirmado, Boca tendría a disposición cerca de 30 mil tickets (Plateas y populares) y otras 10 mil localidades (todas populares) serián entregadas al equipo de Pedro Troglio.

Los jugadores que Boca puede perder para la Copa Argentina por la fecha FIFA

El Xeneize, al igual que en el último encuentro de esta competencia ante Racing, podría perder a varios de sus jugadores. Los principales candidatos son Álvaro Montero y Leonel Flores. A ellos podrían sumarse Leandro Lozano, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco.