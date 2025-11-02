Mendoza será sede del 1º Encuentro Provincial de Deportes Urbanos

La Ciudad de Mendoza será anfitriona del primer Encuentro Provincial de Deportes Urbanos, un evento que reunirá a jóvenes talentos y fanáticos de distintas disciplinas urbanas. La actividad se desarrollará el sábado 9 de noviembre, de 15 a 20 horas, en el Skatepark del Parque Urbano (ubicado en el Parque Central).

La jornada, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto al Gobierno de la provincia, busca promover el deporte, la cultura urbana y los espacios de encuentro para las juventudes. Durante el evento, habrá exhibiciones, competencias y talleres abiertos de distintas modalidades como BMX freestyle, skate, parkour y breaking, entre otras.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Además, se presentarán artistas locales y habrá intervenciones de grafiti y música en vivo, que acompañarán las demostraciones deportivas. La propuesta busca consolidar a Mendoza como un punto de referencia para los deportes urbanos, fomentando la inclusión y la participación de la comunidad en estas expresiones culturales y deportivas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde diferente, llena de energía, movimiento y talento mendocino.