Search
Instagram Facebook Twitter
skate portada
EMOCIONANTE

Mendoza será sede del 1º Encuentro Provincial de Deportes Urbanos

La Ciudad reunirá a deportistas y aficionados de toda la provincia en una jornada dedicada al freestyle, skate, BMX y parkour.

La Ciudad de Mendoza será anfitriona del primer Encuentro Provincial de Deportes Urbanos, un evento que reunirá a jóvenes talentos y fanáticos de distintas disciplinas urbanas. La actividad se desarrollará el sábado 9 de noviembre, de 15 a 20 horas, en el Skatepark del Parque Urbano (ubicado en el Parque Central).

La jornada, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza junto al Gobierno de la provincia, busca promover el deporte, la cultura urbana y los espacios de encuentro para las juventudes. Durante el evento, habrá exhibiciones, competencias y talleres abiertos de distintas modalidades como BMX freestyle, skate, parkour y breaking, entre otras.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Además, se presentarán artistas locales y habrá intervenciones de grafiti y música en vivo, que acompañarán las demostraciones deportivas. La propuesta busca consolidar a Mendoza como un punto de referencia para los deportes urbanos, fomentando la inclusión y la participación de la comunidad en estas expresiones culturales y deportivas.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde diferente, llena de energía, movimiento y talento mendocino.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozanoviembreEncuentro Provincial de Deportes UrbanosSkateparkDirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza9 de noviembre

+ Noticias

EMOCIONANTE

Mendoza será sede del 1º Encuentro Provincial de Deportes Urbanos

Por: Violeta Díaz Costa

PAGOS ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

Por: Violeta Díaz Costa

LITERATURA

Ulpiano Suarez participó en la presentación de dos libros acerca del tortugo Jorge

Por: Violeta Díaz Costa

No quieren esperar más

Adelantan todo: Stefano Di Carlo ya sabe cuándo asume la presidencia de River

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

Se inauguró la primera terraza vegetada de la Ciudad: un nuevo refugio para la biodiversidad urbana

Por: Violeta Díaz Costa

Comienzan los viajes

“Dos provincias por mes”: se supo cuál será el primer gobernador que recibirá a Milei

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter