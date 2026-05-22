Mendoza será sede de un nuevo After Emprendedor

El miércoles 27 de mayo a las 19 hs, Campus Olegario de la mano de Embarca realizará una nueva edición del After Emprendedor, un encuentro que reúne a emprendedores, startups, creativos y referentes del ecosistema de innovación de Mendoza. El encuentro se realizará en Olegario Andrade 315 de Ciudad, y buscará abrir la conversación sobre el futuro de las startups, la innovación y el crecimiento del ecosistema tecnológico regional.

En esta oportunidad, el evento contará con la participación de Simon Puebla Co-founder & Chief Business Officer de Andén, quienes están desarrollando la primera Digital Economic Zone (DEZ) de Latinoamérica.

Andén propone transformar la infraestructura actual de zonas francas en jurisdicciones completamente digitales, permitiendo que empresas tecnológicas puedan constituirse online, acceder a infraestructura financiera compliant y operar bajo un régimen especialmente diseñado para negocios de base tecnológica. El proyecto toma como base la combinación de la Ley de Zonas Francas y la Ley de Economía del Conocimiento. Y tiene como partner al Gobierno de Mendoza y el Ministerio de Producción. Por lo que, posiciona a Mendoza como uno de los primeros territorios de la región en avanzar hacia un modelo de Digital Economic Zone.

Además, el evento incluirá una nueva edición de “Pitch Roulette”, una dinámica participativa donde emprendedores y asistentes podrán subir al escenario para presentar ideas, startups o proyectos frente a la comunidad.

El After Emprendedor se ha consolidado en la comunidad como uno de los espacios de networking y encuentro para el ecosistema emprendedor mendocino, reuniendo a profesionales, founders, inversores y personas interesadas en innovación y tecnología.

La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa a través de Luma: https://luma.com/59sy84lr