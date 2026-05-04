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CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza será sede de un foro sobre construcción y real estate en 2026

Mendoza será sede del Foro de Construcción y Real Estate Mendoza 2026, un encuentro que reunirá a referentes del sector para debatir.

La Ciudad de Mendoza se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes del año para el sector inmobiliario y de la construcción: el Primer Foro de Construcción y Real Estate Mendoza 2026.

El evento se realizará el 21 de mayo en el Sheraton Mendoza Hotel y reunirá a referentes de distintas áreas con el objetivo de analizar el presente y el futuro de la actividad. La propuesta, impulsada por Área Tres, busca consolidarse como un espacio de capacitación, debate y generación de vínculos dentro de la industria.

El foro convocará a desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros y empresas proveedoras, en un contexto donde la información estratégica y la visión a largo plazo resultan claves para la toma de decisiones.

Entre los disertantes confirmados se destacan el economista Santiago Bulat, quien analizará la coyuntura económica y su impacto en el sector; el tecnólogo Santiago Siri, que abordará el rol de la innovación en los negocios; y la arquitecta Claudia Faena, que expondrá sobre neurointeriorismo. También participará Fernando Galante, especialista en inversiones inmobiliarias.

La agenda incluirá temas como el contexto económico, la evolución del mercado inmobiliario, la incorporación de nuevas tecnologías y las soluciones innovadoras en construcción. Además, habrá paneles sectoriales y espacios de networking para fomentar el intercambio profesional.

Quienes deseen participar pueden conseguir sus entradas ingresando aquí.

ETIQUETAS:

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