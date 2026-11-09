Mendoza será sede de los Juegos Binacionales Cristo Redentor con deportistas de Argentina y Chile

Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de uno de los encuentros deportivos juveniles más importantes de la región. Desde este lunes 9 y hasta el domingo 15 de noviembre, la provincia será sede de los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, una competencia que reunirá a más de 1.400 deportistas de Argentina y Chile durante siete días de actividad.

El certamen contará con la participación de ocho delegaciones: cuatro provincias argentinas y cuatro regiones chilenas. Por el lado nacional estarán representadas Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, mientras que Chile participará con deportistas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule.

La ceremonia oficial de apertura se realizará este lunes, a las 19, en el Club Mendoza de Regatas. El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes deportivos y las distintas delegaciones que formarán parte de esta edición.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

A lo largo de las jornadas se desarrollarán más de 170 pruebas y encuentros deportivos, distribuidos en nueve disciplinas y distintas sedes de la provincia. La propuesta incluirá atletismo, natación, ciclismo, básquetbol, voleibol, balonmano, tenis, tenis de mesa y taekwondo.

Los jóvenes deportistas competirán en representación de sus provincias y regiones, en un encuentro que busca promover el desarrollo deportivo y generar espacios de intercambio entre ambos países.

Para Mendoza, además, esta edición tendrá un valor especial, ya que los atletas locales podrán competir ante su público y representar a la provincia en condición de anfitriones. La delegación mendocina estará integrada por 142 deportistas y 17 oficiales de apoyo, que acompañarán a los equipos durante el desarrollo de las competencias.

Las actividades se llevarán adelante en nueve sedes deportivas, con una organización que contempla tanto los aspectos propios de cada disciplina como las necesidades de alojamiento, alimentación, transporte y atención de las delegaciones.