Mendoza será sede de jornadas nacionales e internacionales sobre ecología urbana

La Ciudad de Mendoza será escenario de las XV Jornadas Nacionales de Ecología Urbana y las IV Jornadas Internacionales de Ecología Urbana, una propuesta que convocará a referentes del ámbito científico y académico para intercambiar conocimientos y analizar la relación entre las sociedades y la naturaleza.

Las actividades tendrán lugar el 5 y 6 de noviembre en el Teatro Quintanilla, ubicado en la plaza Independencia. El encuentro está abierto a especialistas, investigadores, docentes, estudiantes y público en general, con el objetivo de generar un espacio interdisciplinario para pensar alternativas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental de los entornos urbanos.

La organización está a cargo del Grupo de Investigación Geobotánica y Fitogeografía del IADIZA-CONICET Mendoza, junto con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de México.

Durante ambas jornadas, las actividades se desarrollarán de 9 a 12.30 y de 15.30 a 18. La programación incluirá conferencias magistrales, presentaciones orales y una exposición permanente de pósteres científicos.

Entre los principales temas se encuentran la planificación y el diseño de espacios verdes, la biodiversidad urbana, la forestación, la conservación de la vegetación, el manejo de la fauna y las plagas, y el uso de nuevas tecnologías para favorecer la sustentabilidad de los ecosistemas urbanos y naturales.

También se abordarán cuestiones vinculadas con la memoria y la identidad de las ciudades, la relación entre salud y ambiente, la gestión de residuos y los desafíos particulares de las ciudades costeras.