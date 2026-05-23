Mendoza se volvió lider en Argentina en detectar una enfermedad en los recién nacidos

Mendoza dio un paso histórico en materia de salud pública al convertirse en la primera provincia argentina en incorporar la detección de la atrofia muscular espinal (AME) en los estudios neonatales obligatorios. El acuerdo fue firmado entre el Ministerio de Salud y Deportes y la empresa Novartis Argentina, con el objetivo de implementar un programa de detección temprana en recién nacidos del sistema público.

La AME es una enfermedad genética poco frecuente que afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida progresiva de la movilidad. Sin tratamiento temprano, el 95% de los bebés diagnosticados fallece antes de los dos años, mientras que la detección precoz permite acceder a terapias capaces de cambiar radicalmente el pronóstico de la enfermedad.

Actualmente, en Mendoza hay cinco pacientes con esta patología atendidos en el Hospital Notti y se estima que aparece entre uno y dos casos por año. El convenio contempla la entrega de kits de detección, equipamiento para procesar muestras y capacitaciones destinadas a profesionales de la salud de toda la provincia. Además, los tratamientos continuarán siendo cubiertos por el Estado nacional, por lo que las familias no deberán afrontar costos.

El acuerdo fue encabezado por el ministro Rodolfo Montero y el gerente general de Novartis Argentina, Francisco Javier García Tosina, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo. Desde la Asociación Familias AME, su presidenta Mariel Centurión celebró la iniciativa y aseguró que “transformará el futuro de muchas familias”.