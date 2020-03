Mendoza se suma al “toque de sirena” de la Policía y Bomberos para que nadie circule en las calles.

La nueva acción tiene el objetivo de recordarle a la población de que no debe salir de las viviendas luego del cierre de los comercios.

Ante la pandemia mundial del virus covid-19, Policías y Bomberos de los distintos cuarteles de la provincia comenzarán a alertar a la población con un “toque de sirena” con el fin de lograr un mayor impacto del acatamiento de la cuarentena.

Esta nueva acción se realizará, este martes a las 19 horas, a modo de recordatorio de que no se puede salir de las viviendas después del cierre de los comercios. La medida se extenderá durante el periodo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional.

Por otro lado, la Policía continúa realizando controles en los distintos accesos y ruta de la Mendoza para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

En total, por el incumplimiento del aislamiento hay más de 2300 detenidos en toda la provincia. Este delito corresponde una pena de 6 meses a 2 años de prisión (según lo estipulado en el artículo 205 del Código Penal), y puede ser en suspenso o no, dependiendo de si la persona cuenta con antecedentes policiales.

Dejanos Tu comentario