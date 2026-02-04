Search
Instagram Facebook Twitter
Piknic
En agenda

Mendoza se suma al ritual global de la música electrónica: llega Piknic Electronik

El icónico evento nacido en Montreal desembarca en Mendoza con su propuesta diurna de música electrónica, comunidad y paisajes, y promete convertirse en un nuevo ritual cultural.

Mendoza se prepara para vivir una nueva experiencia cultural y musical de nivel internacional. Uno de los eventos de música electrónica al aire libre más reconocidos del mundo desembarca por primera vez en la provincia: Piknic Electronik llega para transformar las tardes mendocinas en un punto de encuentro donde la música, la naturaleza y la comunidad se fusionan en un mismo latido.

Nacido en Montreal y replicado con éxito en ciudades como Santiago, Sao Paulo, Montevideo, Lima y Miami, Piknic Electronik es mucho más que una fiesta: es un ritual urbano que se vive de día, al aire libre, y que propone disfrutar de la música electrónica en un entorno relajado, diverso y cuidado. Familias, grupos de amigos, turistas y amantes de la música conviven en un mismo espacio, bajo una curaduría artística de primer nivel y una producción pensada hasta en el más mínimo detalle.

La llegada de Piknic Electronik a Mendoza marca un nuevo hito en la agenda cultural local. La provincia, reconocida internacionalmente por sus paisajes, su gastronomía y su vínculo con el turismo, suma ahora una propuesta que dialoga con las grandes capitales culturales del mundo. Música de calidad, DJs internacionales, nacionales y locales, atardeceres únicos y una puesta en escena que prioriza la experiencia del público serán los pilares de esta nueva etapa.

El formato es claro y seductor: tardes que comienzan con sol, música que acompaña el atardecer y un clima que invita a compartir, bailar y conectar. Todo en un entorno natural especialmente seleccionado, con foco en la sustentabilidad, la convivencia y el disfrute responsable.

Con esta llegada, Mendoza no solo amplía su oferta de entretenimiento, sino que se posiciona como una plaza clave para eventos culturales de escala internacional. Piknic Electronik promete convertirse en una cita obligada del calendario mendocino y en un nuevo símbolo de cómo la música puede unir ciudades, culturas y generaciones.

La cuenta regresiva ya empezó. Mendoza está lista para extender el mantel, subir el volumen y sumarse al espíritu Piknic.

ETIQUETAS:

Mendozamúsica electrónicaPiknic Electronik

+ Noticias

En agenda

Mendoza se suma al ritual global de la música electrónica: llega Piknic Electronik

Por: Redacción NDI

EFEMÉRIDES

4 de febrero: Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer

Por: Violeta Díaz Costa

VENDIMIA 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia cuenta con un nuevo sitio web oficial

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

Millonaria multa a Edemsa por no aportar datos de conexiones y por la calidad del servicio

Por: Belén García

Panorama productivo

Un año desigual: cómo cerró 2025 cada sector económico y qué esperar en 2026

Por: María Orozco

Apunta al Congreso

Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno quiere avanzar pese a las objeciones judiciales en Europa

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter