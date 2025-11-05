Search
Instagram Facebook Twitter
iusp policia
Boletín Oficial

Mendoza se suma al registro de antecedentes de conducta de las fuerzas policiales

El fin del convenio es establecer una cooperación institucional que garantice el intercambio de datos sobre los antecedentes sancionatorios o las medidas de expulsión aplicadas a miembros de las fuerzas policiales

El Gobierno oficializó su adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.C.), una herramienta clave para el control interno de los cuerpos de seguridad. La medida se concretó a través del Decreto Nº 2059, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que ratifica el convenio celebrado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Objetivos

El principal fin del convenio es establecer una cooperación institucional que garantice el intercambio de datos sobre los antecedentes sancionatorios o las medidas de expulsión aplicadas a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. Esto permitirá a la Nación y a la Provincia unificar, verificar y comunicar la información de conducta del personal, asegurando el acceso recíproco a estos registros.

  • Aporte Provincial: Mendoza se compromete a ingresar al sistema federal los datos de los agentes que hayan sido sancionados o dados de baja durante los últimos diez años, así como también todas las futuras sanciones que se dictaminen.
  • Acceso y Gestión: El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial designará al personal habilitado para operar el módulo de “Antecedentes de Conducta” dentro del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), utilizando el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
  • El decreto hace hincapié en la seguridad y la protección de los datos. La información contenida en el RE.NA.C. solo podrá ser utilizada con fines estrictamente institucionales, quedando prohibida su divulgación pública. Ambas partes deben asegurar la confidencialidad de la información, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

Además, los ministerios de Seguridad (Nacional y provincial) se comprometen a mantener la información actualizada, garantizando una carga regular y controlada de los antecedentes.

Finalmente, el convenio tiene una vigencia inicial de dos años con renovación automática, a menos que una de las partes decida lo contrario. En ese caso, la rescisión unilateral debe notificarse con 90 días de antelación. Es importante destacar que el acuerdo no implica compromisos económicos para la provincia.

ETIQUETAS:

policiaregistroconducta

+ Noticias

Encuesta

Cómo quedó Alfredo Cornejo en el ranking de gobernadores

Por: Belén García

Boletín Oficial

Convocaron a Audiencia Pública para un proyecto minero en Malargüe

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

Mendoza se suma al registro de antecedentes de conducta de las fuerzas policiales

Por: Belén García

servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

HOSPITAL SCARAVELLI

¿Cuál es el estado de salud de los dos pacientes internados por botulismo en Tunuyán?

Por: Lucian Astudillo

PRESUPUESTO 2026

Lisandro Nieri celebró que el Gobierno obtuviera dictamen para el Presupuesto 2026 y apuntó contra el peronismo

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter