Mendoza se suma al registro de antecedentes de conducta de las fuerzas policiales

El Gobierno oficializó su adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.C.), una herramienta clave para el control interno de los cuerpos de seguridad. La medida se concretó a través del Decreto Nº 2059, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que ratifica el convenio celebrado con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Objetivos

El principal fin del convenio es establecer una cooperación institucional que garantice el intercambio de datos sobre los antecedentes sancionatorios o las medidas de expulsión aplicadas a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad. Esto permitirá a la Nación y a la Provincia unificar, verificar y comunicar la información de conducta del personal, asegurando el acceso recíproco a estos registros.

Aporte Provincial: Mendoza se compromete a ingresar al sistema federal los datos de los agentes que hayan sido sancionados o dados de baja durante los últimos diez años, así como también todas las futuras sanciones que se dictaminen.

Acceso y Gestión: El Ministerio de Seguridad y Justicia provincial designará al personal habilitado para operar el módulo de “Antecedentes de Conducta” dentro del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), utilizando el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).



El decreto hace hincapié en la seguridad y la protección de los datos. La información contenida en el RE.NA.C. solo podrá ser utilizada con fines estrictamente institucionales, quedando prohibida su divulgación pública. Ambas partes deben asegurar la confidencialidad de la información, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.

Además, los ministerios de Seguridad (Nacional y provincial) se comprometen a mantener la información actualizada, garantizando una carga regular y controlada de los antecedentes.

Finalmente, el convenio tiene una vigencia inicial de dos años con renovación automática, a menos que una de las partes decida lo contrario. En ese caso, la rescisión unilateral debe notificarse con 90 días de antelación. Es importante destacar que el acuerdo no implica compromisos económicos para la provincia.