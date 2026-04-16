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CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza se suma a un programa internacional para impulsar el uso de inteligencia artificial

La capital mendocina fue elegida para integrar una iniciativa regional que promueve soluciones tecnológicas innovadoras en el sector público.

La Ciudad de Mendoza fue seleccionada para formar parte de la cohorte 2026 del LAC AI Accelerator, un programa internacional orientado a fomentar el desarrollo y la implementación de herramientas de inteligencia artificial en gobiernos de América Latina y el Caribe.

La iniciativa es impulsada por el Banco Mundial junto a diversas instituciones globales, entre ellas universidades y organizaciones especializadas en innovación tecnológica, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos mediante el uso estratégico de datos y nuevas tecnologías.

La propuesta presentada por el municipio mendocino fue destacada entre proyectos de distintos países por su solidez técnica, su enfoque innovador y su potencial impacto. El eje del proyecto apunta a optimizar la asignación de turnos en centros de salud a través de inteligencia artificial, buscando mejorar la eficiencia y la atención a los vecinos.

El sistema combinará tres capacidades de inteligencia artificial:

  • IA descriptiva: orientada a analizar información histórica sobre solicitudes de turnos, atenciones médicas y uso de los centros de salud, permitiendo comprender patrones y dinámicas del sistema.
  • IA predictiva: destinada a anticipar la demanda futura de atención médica por especialidad, centro de salud, día y franja horaria y a estimar la probabilidad de ausentismo en turnos asignados.
  • IA prescriptiva: generará recomendaciones concretas para optimizar la asignación de turnos, la organización de agendas médicas y la planificación de recursos humanos.

El desarrollo estará a cargo de la Dirección de Transformación Digital en conjunto con el área de Salud del municipio, y se implementará inicialmente en los Centros de Atención Primaria de la Ciudad, con la posibilidad de extenderse a otras jurisdicciones en el futuro.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaLAC AI AcceleratorDirección de Transformación Digital

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