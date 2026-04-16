Mendoza se suma a un programa internacional para impulsar el uso de inteligencia artificial

La Ciudad de Mendoza fue seleccionada para formar parte de la cohorte 2026 del LAC AI Accelerator, un programa internacional orientado a fomentar el desarrollo y la implementación de herramientas de inteligencia artificial en gobiernos de América Latina y el Caribe.

La iniciativa es impulsada por el Banco Mundial junto a diversas instituciones globales, entre ellas universidades y organizaciones especializadas en innovación tecnológica, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos mediante el uso estratégico de datos y nuevas tecnologías.

La propuesta presentada por el municipio mendocino fue destacada entre proyectos de distintos países por su solidez técnica, su enfoque innovador y su potencial impacto. El eje del proyecto apunta a optimizar la asignación de turnos en centros de salud a través de inteligencia artificial, buscando mejorar la eficiencia y la atención a los vecinos.

El sistema combinará tres capacidades de inteligencia artificial:

IA descriptiva: orientada a analizar información histórica sobre solicitudes de turnos, atenciones médicas y uso de los centros de salud, permitiendo comprender patrones y dinámicas del sistema.

orientada a analizar información histórica sobre solicitudes de turnos, atenciones médicas y uso de los centros de salud, permitiendo comprender patrones y dinámicas del sistema. IA predictiva : destinada a anticipar la demanda futura de atención médica por especialidad, centro de salud, día y franja horaria y a estimar la probabilidad de ausentismo en turnos asignados.

: destinada a anticipar la demanda futura de atención médica por especialidad, centro de salud, día y franja horaria y a estimar la probabilidad de ausentismo en turnos asignados. IA prescriptiva: generará recomendaciones concretas para optimizar la asignación de turnos, la organización de agendas médicas y la planificación de recursos humanos.

El desarrollo estará a cargo de la Dirección de Transformación Digital en conjunto con el área de Salud del municipio, y se implementará inicialmente en los Centros de Atención Primaria de la Ciudad, con la posibilidad de extenderse a otras jurisdicciones en el futuro.