Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del Festival Itinerante de Títeres Rayün

Mendoza recibirá la cuarta edición del Festival Itinerante de Títeres en Primavera Rayün 2026, una propuesta cultural que busca acercar el arte titiritero a públicos de todas las edades. El encuentro se desarrollará del sábado 17 al domingo 25 de octubre, con actividades en distintos espacios de la provincia.

La programación combinará funciones teatrales, charlas, conversatorios y talleres de formación. Este año, además, el festival fortalecerá su vínculo con el ámbito universitario, con propuestas destinadas a estudiantes y futuros docentes.

Foto: CULTURA MENDOZA

Cronograma de actividades

Sábado 17 de octubre – 18 h (Apertura)

Obra: Sapo de este pozo (Compañía Oeste). Espectáculo infantil para infancias de 4 a 13 años. Obra escrita por Silvina Reinaudi y protagonizada por los titiriteros-actores Álvaro Maíz y Antón Deputad. Una tierna historia sobre la identidad y la aceptación de nuestras raíces.

Lugar: Predio verde del Espacio Cultural Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Entrada libre y gratuita.

Martes 20 de octubre – 14 h

Charla: Del teatro de títeres a las formas animadas. Un recorrido por las diferentes modalidades, técnicas y lenguajes del arte titiritero.

Disertante: Mau Funes (Titiritero). Moderadora: Lorena Membrive.

Lugar: Facultad de Artes y Diseño (FAD, UNCuyo).

Miércoles 21 de octubre – 14 h

Charla: El milenario arte de los títeres. Conversatorio sobre la historia legendaria del teatro de títeres a nivel mundial, latinoamericano y su gran desarrollo en Argentina y Mendoza.

Invitados especiales: Títeres Los Juglares (Luisa Oliveras y Luciano Ortega). Moderadora: Lorena Membrive.

Lugar: Facultad de Artes y Diseño (FAD, UNCuyo).

Jueves 22 de octubre – 14 h

Función para estudiantes universitarios: Presentación de las obras Juan sin miedo (Elenco Pueblamundo) y Títeres encontrados (Títeres de Beto).

Lugar: Predio de la Facultad de Artes y Diseño (FAD).

Viernes 16 y 23 de octubre

Taller de formación docente: El títere como herramienta pedagógica y artística en el aula, dictado por Lorena Membrive.

Horarios (doble turno): De 11 a 13.45 h y de 15 a 17.45 h

Lugar: Facultad de Educación, destinado a estudiantes del Nivel Inicial y profesorados de Arte Dramático y Escenografía.

Sábado 24 de octubre – 20 h

Varieté titiritera para adultos y fiesta titiritera: Espectáculo festivo con la participación de elencos varios.

Lugar: La Carpa de Getulio (Las Heras).

Domingo 25 de octubre – 18 h (cierre)

Varieté infantil: Espectáculo para toda la familia con la presentación de diversos titiriteros.

Lugar: Espacio para la Memoria ex D2 (Ciudad de Mendoza).