Mendoza se prepara para vivir el Sax Fest 2025 este fin de semana

Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza se transformará en la capital mundial del saxofón y el jazz. La quinta edición del Mendoza Sax Fest arranca el viernes 21 con uno de sus actos más esperados: un gran concierto de apertura en el Teatro Independencia, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El festival, organizado por la Subsecretaría de Cultura, se desarrollará en espacios emblemáticos como el Espacio Cultural Julio Le Parc, el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), entre otros. La propuesta incluye conciertos, clases magistrales, ensambles, jams y actividades especiales, pensadas tanto para músicos como para estudiantes y amantes del jazz de todo el mundo.

Este evento es mucho más que música: es una celebración del saxofón en todas sus facetas, pedagógica, artística y social. Nacido en Mendoza, el festival se ha consolidado como un punto de encuentro único en Sudamérica, convocando referentes internacionales y talentos locales.

Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Cultura de la Nación y del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

Uno de los momentos destacados será el Concierto Clásico de apertura, el viernes 21 a las 21 h, con la Orquesta Filarmónica dirigida por Pablo Herrero Pondal. Actuarán como solistas Arno Bornkamp (Países Bajos), Jeremy Koch y Jonathan Helton (EE.UU.), y Bera Romairone (Argentina).

La grilla artística reúne figuras internacionales como Melissa Aldana (EE.UU.), Baptiste Herbin (Francia) y Adam Pieronczyk (Polonia), además de destacados músicos sudamericanos: Gustavo Musso, Manuel González Ponisio y Mario Breuer, entre otros.

Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb.