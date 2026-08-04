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Mendoza se prepara para el regreso del frío con aire húmedo y posibles lloviznas

Las temperaturas agradables continuarán durante los próximos días, pero hacia el fin de semana llegará un frente de aire frío y húmedo que provocará un marcado descenso térmico.

El tiempo estable que acompaña el inicio de agosto en Mendoza se mantendrá hasta el jueves, cuando comenzará a cambiar el panorama meteorológico. Según explicó el doctor en Meteorología al Uno, Maximiliano Viale, el ingreso de viento del sur marcará el comienzo de un descenso de la temperatura, con una máxima prevista de alrededor de 16 °C para esa jornada, luego de varios días con registros cercanos a los 18 °C.

Sin embargo, el cambio más importante llegará durante el fin de semana. Un sistema de aire frío y húmedo avanzará sobre la provincia y dará lugar a una nueva ola de frío, que podría extenderse hasta el lunes y martes de la próxima semana. Además del marcado descenso térmico, no se descartan lloviznas e incluso la caída de algunos copos de nieve en sectores cercanos al Gran Mendoza.

En la cordillera, las condiciones seguirán siendo adversas. Las nevadas continuarán de manera intermitente y estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento y temperaturas que podrían ubicarse entre los 15 y 20 grados bajo cero. Este escenario complica las tareas de mantenimiento en la alta montaña.

Como consecuencia de estas condiciones, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta que exista un período prolongado de buen tiempo que permita despejar la calzada y garantizar una circulación segura entre Argentina y Chile.

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