Mendoza se prepara para el Congreso Provincial de Matemática 5.0

La provincia de Mendoza se alista para vivir una nueva edición del Congreso Provincial de Matemática 5.0, bajo el lema “Transformar la enseñanza con sentido humano”. El encuentro se realizará los días martes 21 y miércoles 22 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo, con la participación de docentes de toda la provincia.

Organizado por la Dirección General de Escuelas (DGE) en el marco del plan provincial “Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática”, el congreso busca generar un espacio de actualización y reflexión sobre la enseñanza de esta disciplina, promoviendo el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo entre docentes de distintos niveles y modalidades.

El evento está destinado a docentes de nivel inicial, primario, secundario, educación especial, jóvenes y adultos, así como a profesores de matemática de instituciones estatales y privadas, y de la educación superior vinculada a los profesorados.

Durante las dos jornadas se desarrollarán ponencias, talleres y espacios de debate con temáticas vinculadas a los desafíos actuales de la enseñanza. Entre los ejes principales se destacan la alfabetización estadística, el valor del error como parte del aprendizaje, la enseñanza de la matemática en el nivel inicial y el uso de la inteligencia artificial en el aula.

La DGE definirá los mecanismos de participación e inscripción institucional, que luego se abrirá al público docente según la disponibilidad de cupos.

Este congreso provincial representa una apuesta por renovar la enseñanza de la matemática en Mendoza, impulsando estrategias pedagógicas que integren tecnología, creatividad y sentido humano en el aprendizaje.