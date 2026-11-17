Mendoza será sede de una nueva edición del Mendoza Sax Fest, el encuentro internacional que reúne a destacados exponentes del saxofón y que este año celebrará su séptima edición del 20 al 23 de noviembre. Durante cuatro jornadas, la provincia ofrecerá una agenda que combinará conciertos, propuestas de formación y encuentros musicales en distintos espacios culturales.

Entre las figuras más esperadas se encuentra el reconocido saxofonista estadounidense Kenny Garrett, ganador de un premio Grammy y exintegrante de la banda de Miles Davis, quien llegará por primera vez a Mendoza para presentarse junto a su formación original. También participarán el músico argentino Sergio Dawi, conocido por su paso por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y la saxofonista brasileña Sintia Piccin.

La programación contará además con referentes internacionales como Claude Delangle, Susan Fancher y Miguel Villafruela, quienes compartirán escenario con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Las actividades se distribuirán entre el Teatro Independencia, el Cine Teatro Plaza, el Auditorio Ángel Bustelo, el Espacio Cultural Julio Le Parc y otros espacios de la provincia.

Tres noches de conciertos con grandes referentes

El viernes 20 de noviembre, a las 21, el Teatro Independencia será el escenario del concierto inaugural. La Orquesta Filarmónica de Mendoza se presentará junto a los solistas internacionales Claude Delangle, de Francia; Susan Fancher, de Estados Unidos; y Miguel Villafruela, de Cuba. La velada contará también con la participación especial del compositor Mark Engebretson.

La segunda noche tendrá lugar el sábado 21, a las 21, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Allí, Sergio Dawi presentará “Video Sax Machine”, un espectáculo que combina música, improvisación, imágenes y tecnología. Luego será el turno de Sintia Piccin, quien llevará al escenario una propuesta atravesada por el jazz y los ritmos brasileños.

El domingo 22 llegará uno de los momentos centrales del festival. A las 21, el Auditorio Ángel Bustelo recibirá por primera vez en Mendoza a Kenny Garrett, quien interpretará junto a su banda el álbum “Sounds From The Ancestors”, publicado en 2021.