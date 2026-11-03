Mendoza se paraliza: el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya tiene día y horario confirmados

Mendoza ya palpita el que promete ser uno de los clásicos más apasionantes de la historia: con ambos jugándose en la última fecha su clasificación a playoffs, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia volverán a verse las caras en el Víctor Legrotaglie. A escasos días del gran duelo, se definió día y horario para el que será el segundo enfrentamiento entre ambos en Primera División.

El “Superclásico” mendocino se disputará el sábado 7 de noviembre, desde las 15, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la última fecha del Torneo Clausura.

El partido tendrá un atractivo especial por la rivalidad histórica entre el Lobo y la Lepra, pero también por lo que representa para sus aspiraciones deportivas. Los dos llegan ubicados en el séptimo puesto de sus respectivas zonas y necesitan sostenerse entre los ocho primeros para avanzar a los octavos de final.

Cómo llegan Gimnasia e Independiente Rivadavia

El equipo de Darío Franco viene de igualar 1 a 1 frente a Lanús. Con ese resultado, Gimnasia llegó a los 21 puntos y se mantiene en el séptimo lugar de la Zona A. En sus 15 presentaciones acumula seis triunfos, tres empates y seis derrotas.

Independiente Rivadavia, por su parte, llega después de vencer 3 a 1 a Banfield y cortar una racha de cuatro partidos sin ganar. El conjunto dirigido por Alfredo Berti alcanzó las 22 unidades y también ocupa el séptimo puesto, aunque en la Zona B. Su campaña registra seis victorias, cuatro empates y cinco caídas.

Así, los dos equipos afrontarán el clásico con la posibilidad de cerrar la fase regular con un resultado importante para sus aspiraciones de clasificación.

El último partido entre ambos fue con sonrisa para la Lepra

El último cruce entre ambos dejó una diferencia contundente. En el partido de ida, disputado en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia se impuso por 5 a 1 y se quedó con una victoria que marcó el regreso del clásico mendocino a la máxima categoría después de más de cuatro décadas.

Ahora, el escenario será distinto: Gimnasia jugará en su estadio y tendrá la oportunidad de buscar una revancha ante su clásico rival. La cita será el sábado 7 de noviembre, a las 15, en el Víctor Legrotaglie.