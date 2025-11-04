Mendoza se luce en Adipec 2025: presenta su potencial energético ante el mundo

La provincia de Mendoza participa por primera vez con presencia institucional en Adipec 2025, la feria energética más importante del mundo, que se realiza del 3 al 6 de noviembre en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue invitada a exponer sobre las potencialidades energéticas, mineras y de infraestructura del territorio.

Se trata de la única provincia argentina que acompaña de forma oficial a la Nación en este evento, que reúne a más de 160.000 visitantes, 2.200 empresas expositoras, 1.800 oradores y delegaciones de 160 países. Latorre viajó junto al director financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, con el objetivo de promover inversiones internacionales en los sectores de oil & gas, energía renovable y minería.

Durante su participación, la ministra formó parte del panel ministerial “Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales”, que reunió a ministros, fondos de inversión, empresas energéticas y organismos internacionales para debatir sobre políticas de transición energética, inversiones y regulación.

Participé de la apertura del stand de Argentina en ADIPEC 2025, la feria energética más importante del mundo. pic.twitter.com/sCK3czkFzP — Jimena Latorre (@JimehLatorre) November 4, 2025

“Mendoza es la única provincia argentina con presencia institucional en la feria. Presentamos nuestras fortalezas en petróleo y gas, infraestructura, minería para la transición energética y energías renovables. Este es un paso muy importante para posicionarnos en los mercados globales”, destacó Latorre.

En su exposición, la funcionaria subrayó que Argentina atraviesa un proceso de reconfiguración de su política energética, centrado en el aumento de la producción, la mejora de la infraestructura y la promoción de inversiones privadas sostenibles. En ese marco, Mendoza se presenta como una provincia con estabilidad institucional, capacidad técnica y una matriz energética diversificada, que combina generación térmica, hidroeléctrica, nuclear y renovable, representando el 4% de la producción energética nacional.

Latorre también expuso los avances del Nuevo Código de Procedimiento Minero y la habilitación de Malargüe Distrito Minero Occidental, además de remarcar el impulso del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que podría convertir a la provincia en la primera en reabrir la producción de cobre en el país.

Con esta participación, Mendoza se inserta en el escenario donde se definen las agendas energéticas globales, consolidando su perfil como actor estratégico en hidrocarburos, energías renovables y minería moderna.