Mendoza se encamina a superar la cantidad de fallecidos en accidentes viales del 2024: ¿cuántos fallecieron en lo que va de 2025?

Según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial, en lo que va de 2025 Mendoza registró 168 muertes por accidentes viales. Más de la mitad de los decesos corresponden a personas de entre 15 y 34 años de edad. En 2024 las víctimas fatales fueron 181.

De acuerdo a la información aportada, los departamentos con mayor cantidad de casos son San Rafael, Maipú, Guaymallén y San Martín.

Del total de casos relevados, el 39% corresponde a motociclistas. El resto de los fallecimientos se distribuye entre automovilistas (29%), peatones (16%), ciclistas (9%), colectivos (4%) y camiones (3%).

Lo más alarmante es que las cifras oficiales podrían diferir de las reales. Distintas ONG abocadas al seguimiento de la seguridad vial explican que los números difieren porque muchas veces no se incluyen a personas que mueren semanas o meses después del siniestro.

Pese a la existencia -o no- de esta disparidad en cuanto a los datos estadísticos, del informe del Observatorio de Seguridad Vial se puede inferir que en Mendoza muere una persona en un siniestro vial cada menos de dos días.