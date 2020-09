El creciente aumento de casos de coronavirus en la provincia afecta al sistema de salud, por lo que Mendoza podría «apretar el botón rojo» y retroceder de fase antes del vencimiento de la nueva etapa de aislamiento, que rige hasta el 22 de septiembre.

El Gobernador Rodolfo Suarez se encuentra preocupado por los datos que reflejan un sistema de salud cercano al colapso. La duplicación de casos en pocos días y el alto porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas son datos que evalúa el Gobernador y el equipo de salud; estadísticas que podrían hacer retroceder a Mendoza a fase 1.

El retroceso a Fase 1, es una decisión que anaizan hace ya unos días; incluso antes de anunciar la nueva estapa de aislamiento este 1 de septiembre. Suarez, sin embargo aclaró que en cualquier momento podría decidir «apretar el botón rojo» si la situación no mejora.

Regresar a la Fase 1, significaría volver a las medidas adoptadas en marzo, donde solo se podía salir a hacer compras para satisfacer necesidades básicas; etapa que rechazan los diferentes sectores económicos.

La situación del Valle de Uco

Si bien la situación en torno al Covid-19 va cambiando con el correr de las horas, el Valle de Uco no escapa a la situación provincial. Ayer se informaron 36 casos de coronavirus que corresponden al día 2 de septiembre, es decir que aún no se conocen los resultados de este jueves 3 de septiembre, y eso significa que hay personas internadas, que aún no han sido reportadas en los informes.

Rodolfo Guillén, Coordinador de Salud del Valle de Uco y Luis López Subdirector del Hospital Scaravelli, se mostraron preocupados por el aumento de casos, y la multiplicidad de los mismos en las últimas semanas. «En las últimas tres semanas hemos tenido en el Hospital Scaravelli un total de 114 casos positivos COVID-19. Como muestran los datos tuvimos primero una baja del 33 %, pero luego el aumento de casos llegó a triplicar los resultados» informaba Luis López.

389 casos informados

Hasta el momento, el Vale de Uco cuenta con 389 casos confirmados de coronavirus, a los que les falta sumarse los del día jueves 3 de septiembre que aún no fueron reportados. Esto refleja que entre lunes 31 de agosto y este 3 de septiembre se registraron más de 106 casos de coronavirus.

Además en las últimas dos semanas se produjeron 3 muertes de personas mayores, que padecían la enfermedad en la zona.

Noticia en desarrollo.