Mendoza Sax Fest 2026: cuatro días de música con grandes figuras internacionales

Del 20 al 23 de noviembre, Mendoza será sede de la séptima edición del Mendoza Sax Fest, un festival que reunirá a artistas internacionales con conciertos, clínicas y actividades formativas.

Entre las figuras destacadas estará Kenny Garrett, reconocido saxofonista de jazz y ganador de un Grammy, que se presentará por primera vez en la provincia. También participarán la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Sergio Dawi, exintegrante de Los Redonditos de Ricota, y la brasileña Sintia Piccin.

El encuentro fue creado en Mendoza y es dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz. Esta edición cuenta con el apoyo institucional de la Unesco y fue declarada de Interés Cultural por la Subsecretaría de Cultura provincial. Además, se realiza en coproducción con el Gobierno de Mendoza y los municipios de Guaymallén y Godoy Cruz.

Foto: cortesía Prensa Cultura Mendoza

El Mendoza Sax Fest 2026 ofrecerá tres noches de conciertos con propuestas que recorren distintos géneros y estilos musicales, en escenarios de la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Viernes 20 de noviembre, a las 21, en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza). La apertura estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, junto a tres figuras de la música contemporánea: el francés Claude Delangle, la estadounidense Susan Fancher y el cubano Miguel Villafruela. También participará el compositor residente Mark Engebretson.

(Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza). La apertura estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, junto a tres figuras de la música contemporánea: el francés Claude Delangle, la estadounidense Susan Fancher y el cubano Miguel Villafruela. También participará el compositor residente Mark Engebretson. Sábado 21 de noviembre, a las 21, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). La noche combinará diferentes estilos musicales. Sergio Dawi presentará Video Sax Machine, un espectáculo que integra saxofón, improvisación, recursos visuales y tecnología. Luego, la saxofonista brasileña Sintia Piccin llevará al escenario una propuesta de jazz atravesada por los ritmos y sonidos de Brasil.

(Colón 27, Godoy Cruz). La noche combinará diferentes estilos musicales. Sergio Dawi presentará Video Sax Machine, un espectáculo que integra saxofón, improvisación, recursos visuales y tecnología. Luego, la saxofonista brasileña Sintia Piccin llevará al escenario una propuesta de jazz atravesada por los ritmos y sonidos de Brasil. Domingo 22 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad de Mendoza). El cierre tendrá como protagonista al reconocido saxofonista estadounidense Kenny Garrett, ganador de un Grammy y exintegrante de la banda de Miles Davis. El músico llegará por primera vez a Mendoza junto a su banda para presentar Sounds From the Ancestors, su álbum publicado en 2021.

Las entradas para los conciertos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb.com.ar, con la facilidad de financiación en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.