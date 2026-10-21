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CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza reunirá a agrupaciones de Argentina y Chile en una fiesta de folclore croata

La Nave Cultural será escenario de una celebración de música, danza y tradiciones el sábado 24 de octubre.

La Ciudad de Mendoza será sede del VII Encuentro Latinoamericano de Folclore Croata, una propuesta que reunirá a 12 agrupaciones de Argentina y Chile para compartir la música, las danzas y el patrimonio cultural de esta comunidad. La actividad se realizará el sábado 24 de octubre, desde las 18, en la Nave Cultural.

El evento contará con representantes de distintas localidades de ambos países y buscará mantener vivas las tradiciones croatas a través de presentaciones artísticas que reflejan la identidad y las costumbres de sus comunidades. La organización estará a cargo de la Asociación de Croatas en Mendoza Hrvatski Dom, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Por su parte, la provincia estará representada por el Grupo de Danza Veseli y el Grupo Musical Planinari, pertenecientes a Hrvatski Dom. También participarán agrupaciones de Córdoba, Buenos Aires, Venado Tuerto y el sur de Santa Fe, junto con delegaciones chilenas.

Por Chile llegarán la Corporación Cultural Chileno Croata Domovina, Klapa Tri Sulara y los grupos Hrvatska Mladost, Hrvatski Odraz y Dalmacia, que representarán a distintas instituciones y localidades del país vecino.

La cita será el sábado 24 de octubre, a las 18, en la Nave Cultural. El acceso es sin costo, pero el retiro de entradas a través de EntradaWeb ya está agotado debido a la capacidad limitada de la sala.

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