Mendoza reunió a especialistas de todo el país para debatir sobre salud cardiovascular y actividad física

La Ciudad de Mendoza fue sede del Weekend de Cardiología del Ejercicio, una jornada científica que reunió a médicos, nutricionistas, kinesiólogos y profesores de Educación Física de distintos puntos del país. El encuentro se desarrolló en The Mod Hotel y contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez durante su apertura.

La actividad fue organizada por el Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), con el objetivo de generar un espacio de actualización e intercambio sobre la salud cardiovascular y los beneficios de la actividad física.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante la inauguración, Suarez destacó la importancia de trabajar sobre la prevención y promover el ejercicio como una herramienta para mejorar la calidad de vida. También señaló el papel que tienen los gobiernos locales en la generación de espacios y propuestas que incentiven hábitos saludables.

El programa incluyó distintas exposiciones y mesas de debate sobre temas vinculados con la salud cardiovascular. Entre ellos se abordaron la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, las dislipidemias, la rehabilitación y la evaluación de riesgos antes de realizar actividad física.

Además, los especialistas participaron de cuatro mesas redondas centradas en el rendimiento deportivo en altura, las exigencias del corazón en el alto rendimiento, la rehabilitación cardiovascular y la prevención fuera del ámbito del entrenamiento.