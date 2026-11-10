Mendoza reunió a 600 personas en un congreso sobre salud mental y protección de las infancias

Con la participación de alrededor de 600 personas, Mendoza llevó adelante el Primer Congreso Provincial de Abordaje Familiar y Territorial en Protección de Derechos y la Quinta Jornada Provincial del Programa de Equipos Comunitarios de Acompañamiento Familiar (ECAF). La actividad reunió a profesionales de salud y educación, operadores judiciales, organizaciones sociales y referentes académicos de toda la provincia.

Bajo el lema “Desafíos en la salud mental infanto-juvenil desde una perspectiva comunitaria”, el encuentro tuvo como objetivo promover una mirada integral sobre la salud mental de niños y adolescentes, teniendo en cuenta no solo la atención individual, sino también los entornos familiares, sociales y comunitarios.

Durante la jornada, la directora general de Protección de Derechos, Belén García, destacó la importancia de fortalecer las redes de acompañamiento en cada departamento y trabajar de manera conjunta entre las familias, las escuelas y las instituciones para detectar situaciones de riesgo de forma temprana.

Por su parte, la directora de Protección y Restitución de Derechos, Jessica Benítez, puso en valor el trabajo cotidiano de los equipos ECAF y la necesidad de mejorar la articulación entre el Estado, las familias y la comunidad.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Los principales temas que se debatieron

La actividad se organizó en ocho mesas temáticas simultáneas, desarrolladas en las salas Tejada Gómez y Vilma Rúpolo. Además, hubo una exposición de pósters y stands informativos de las distintas delegaciones de los ECAF de Mendoza.

Entre los principales ejes se abordaron la prevención del suicidio, la detección temprana de situaciones de riesgo, el malestar emocional en niños y adolescentes, la migración y los consumos problemáticos.

También se debatió sobre las violencias intrafamiliares y comunitarias, la prevención de la revictimización, el desgaste de los equipos profesionales y las herramientas para acompañar situaciones de salud mental fuera del ámbito hospitalario.

Otro de los temas fue el régimen penal juvenil y la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, desde una perspectiva centrada en la prevención y el abordaje comunitario.