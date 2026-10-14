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Mendoza restringió todas las actividades de alto riesgo en el Aconcagua para este verano

Algunas prácticas podrán realizarse fuera de ese período, siempre que cuenten con autorización previa. Los detalles de la medida.

Mendoza estableció nuevas restricciones para la práctica de actividades de alto riesgo en el Parque Provincial Aconcagua, con el objetivo de reforzar la seguridad de los visitantes y reducir la demanda sobre los equipos de emergencia y rescate durante los meses de mayor concurrencia. La disposición fue impulsada por la Dirección de Áreas Protegidas, a cargo de Iván Funes Pinter, y publicada en el Boletín Oficial provincial.

La resolución alcanza al ascenso por la Pared Sur, el esquí en glaciares, el parapente y el salto BASE, actividades que no podrán realizarse entre el 20 de diciembre y el 1 de febrero. Fuera de ese intervalo, podrán ser autorizadas entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre, así como desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, de acuerdo con las condiciones establecidas por la autoridad competente.

Quienes deseen obtener un permiso deberán presentar la solicitud con una anticipación mínima de 30 días hábiles. Además, las prácticas tendrán que respetar las rutas, los cronogramas y los itinerarios aprobados por la Dirección de Áreas Protegidas, que evaluará las condiciones para autorizar su realización.

En caso de incumplimiento, el organismo provincial estará facultado para suspender la actividad, impedir que los responsables tramiten nuevos permisos durante esa temporada y solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes. La medida apunta a ordenar la práctica de estas disciplinas en uno de los principales destinos de montaña de Mendoza, especialmente durante el período de mayor presión sobre los recursos de asistencia y rescate.

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