Mendoza refuerza su posicionamiento energético internacional en la OTC 2026 de Houston

Mendoza volvió a mostrarse ante el mundo como uno de los actores estratégicos del sector energético argentino al participar en la Offshore Technology Conference (OTC) 2026, el encuentro más importante de la industria hidrocarburífera y energética global que se desarrolla en Houston, Texas, Estados Unidos.

La provincia integró el pabellón argentino junto a empresas, operadores y representantes de otras jurisdicciones productoras, con el objetivo de promover inversiones y consolidar el desarrollo de Vaca Muerta Mendoza.

La delegación mendocina estuvo encabezada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, quienes mantuvieron reuniones con referentes internacionales del sector, compañías petroleras, empresas de servicios y organismos vinculados a la producción energética.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Avance del bloque mendocino:

Uno de los principales ejes de la participación mendocina en la OTC estuvo centrado en los avances de Vaca Muerta en territorio provincial. El desarrollo del recurso pasó de ser una promesa geológica a consolidarse como una oportunidad estratégica y concreta para el crecimiento energético y económico de Mendoza.

En ese marco, cobraron especial relevancia los anuncios realizados por el gobernador Alfredo Cornejo durante su discurso del 1° de Mayo, donde confirmó el adelantamiento de inversiones por parte de YPF y la UTE Quintana–TSB. Ambas compañías avanzarán este año con la perforación de cinco nuevos pozos, con el objetivo de continuar reduciendo la incertidumbre geológica y profundizar la validación del potencial productivo de la formación en el subsuelo mendocino.

En el caso de YPF, la compañía avanzará con la perforación de un pozo adicional que no estaba contemplado dentro de los compromisos iniciales y, además, adelantará tareas de inversión previstas originalmente para 2028.

Por su parte, la UTE Quintana–TSB continúa profundizando el desarrollo exploratorio del área Cañadón Amarillo, donde ya se completaron trabajos de sísmica 3D. Durante este año comenzarán las tareas de preparación de locaciones y obras previas necesarias para iniciar una nueva etapa de perforación en la zona.