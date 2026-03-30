Mendoza refuerza la educación a distancia con nuevos cursos y más cupos

La escena se repite cada año, pero esta vez con más intensidad: miles de personas buscan terminar la secundaria y encuentran en la educación a distancia una puerta abierta. En Mendoza, ese interés creciente ya tiene impacto concreto: el sistema suma nuevos cursos para dar respuesta a una demanda que no deja de crecer.

En este contexto, el CENS 3-456 de La Libertad anunció la incorporación de nuevas comisiones con orientación en Bachiller en Economía y Administración, una propuesta pensada para jóvenes y adultos que desean completar sus estudios. La decisión se da en medio de un aumento sostenido de inscripciones en toda la provincia.

Según datos oficiales, más de 8.000 personas preinscriptas eligieron esta modalidad, lo que obligó a reorganizar la oferta educativa. Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos destacaron que esta expansión no solo implica sumar cursos, sino también fortalecer la cobertura territorial, especialmente en el departamento de Guaymallén.

Uno de los aspectos más valorados de la propuesta es su flexibilidad educativa. El sistema permite un cursado no gradual, lo que significa que cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, según sus tiempos y posibilidades. Esta característica resulta clave para quienes deben combinar el estudio con trabajo o responsabilidades familiares.

En paralelo, las autoridades recordaron que las inscripciones abiertas se mantienen durante todo el año. Sin embargo, recomendaron a quienes ya se anotaron —o están por hacerlo— que comiencen a preparar la documentación necesaria para evitar demoras en el ingreso.

Entre los requisitos, se solicita DNI, partida de nacimiento y algún comprobante de estudios previos, como el analítico incompleto o certificado de finalización de primaria. Toda la documentación deberá enviarse de forma digital, correctamente escaneada y legible, a través de los canales oficiales que serán informados.

La consolidación de la educación a distancia en Mendoza refleja un cambio en las trayectorias educativas. Cada vez más personas encuentran en esta modalidad una alternativa inclusiva y accesible para retomar estudios postergados y proyectar nuevas oportunidades laborales y personales.