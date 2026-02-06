Search
Mendoza recuperó la presidencia de la COVIAR: quién es el nuevo títular

Fabian Ruggeri, titular de ACOVI, tomará el cargo a Mario González en la presidencia de la COVIAR. Estará hasta 2029.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) inicia una nueva etapa institucional tras la designación de Fabián Ruggeri como su flamante presidente.

El actual titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) asume el cargo en reemplazo del riojano Mario González, garantizando para Mendoza la conducción de la cámara por los próximos años.

La nueva cúpula de la entidad se completa con la designación de Martín Materia como uno de los vicepresidente. Materia, quien actualmente preside la Cámara del Mosto y lidera la empresa sanjuanina Mostomat, aporta a la conducción el peso de un sector clave para la diversificación de la industria y refuerza el carácter federal del organismo con la representación de San Juan en la mesa ejecutiva.

La entidad tiene tres vicepresidentes: los que asumen en marzo son Mario González, el actual presidente, Materia, y Jose Alberto Zuccardi.

Que un hombre del mosto local esté en la cúpula no es casualidad: San Juan es el mayor productor y la única provincia que encontró en este nicho la vertiente para diversificar el negocio, donde el principal punto es el vino.

La elección de Ruggeri, quien se convierte en el noveno presidente en la historia de la institución, representa un hito político para el sector, ya que devuelve al cooperativismo de la vecina provincia a la cima de la entidad después de más de una década.

Actualmente, la COVIAR funciona como el eje central de la industria, agrupando a 13 cámaras del sector de todo el país. Su estructura se destaca por una fuerte integración público-privada que incluye a los gobiernos de las provincias productoras, al INTA y a representantes del Gobierno Nacional, consolidando un espacio de gestión federal que la nueva dupla Ruggeri-Materia deberá liderar hasta comienzos del año 2029.

Por: Violeta Díaz Costa

