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CIUDAD DE MENDOZA

Mendoza recibirá al 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT

Referentes, empresas y profesionales del turismo de todo el país participarán de dos jornadas dedicadas a la innovación.

La Ciudad de Mendoza será sede de uno de los encuentros más importantes de la industria turística argentina: el 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, que se realizará el 28 y 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo.

El evento reunirá a profesionales, empresas y referentes del sector turístico de todo el país en dos jornadas enfocadas en innovación, capacitación, liderazgo y nuevas tendencias vinculadas al turismo.

Como anfitriona, la capital mendocina participará activamente con un espacio institucional destinado a promocionar su oferta turística, cultural, gastronómica y de naturaleza, consolidando así su posicionamiento como uno de los destinos urbanos más destacados del país.

Actualmente, la Ciudad concentra una importante actividad vinculada al turismo receptivo y cuenta con más de cien agencias habilitadas, convirtiéndose en uno de los principales polos turísticos y comerciales de la región cuyana.

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), el congreso ofrecerá conferencias magistrales, talleres técnicos, presentaciones de destinos y espacios de networking. Entre los disertantes confirmados figuran referentes como Andrés Deyá, Santi Siri, Nacho Girón y Carlos Sosa, entre otros.

Más información e inscripciones en faevyt.org.ar

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