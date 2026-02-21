Mendoza recibirá a una alta figura cultural de la Unesco en la Vendimia 2026: de quién se trata

En medio del calendario más intenso para la cultura mendocina, la Vendimia 2026 sumará un componente internacional. La presidenta en Argentina del Consejo Internacional de la Danza (CID), entidad reconocida por la UNESCO, arribará a la provincia para formar parte de una actividad artística ligada a la celebración mayor.

Se trata de Andrea Martín, titular en el país del Consejo Internacional de la Danza (CID), quien estará el lunes 1 de marzo a las 16 en el Teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín. Allí integrará el jurado de la Expo Maquetas organizada por la Escuela de Vendimia Chakaymanta.

La Expo Maquetas exhibe réplicas en miniatura de los carros alegóricos que participaron del Carrusel y la Vía Blanca de la Vendimia 2026. Sin embargo, no se trata únicamente de una muestra estática, ya que el evento incorpora intervenciones artísticas en vivo para reflejar el proceso creativo detrás de la puesta en escena vendimial.

Andrea Martín.

La Escuela Chakaymanta, con más de medio siglo de trayectoria en la formación de artistas vinculados a la Vendimia, utiliza esta exposición como cierre anual de su trabajo pedagógico. La mejor maqueta será premiada con 200.000 pesos, en una instancia que contará con referentes culturales y exdirectores de la fiesta como parte del jurado.

El CID fue fundado en 1973 en la sede de la UNESCO en París y nuclea a profesionales e instituciones de más de 170 países. Es considerado la principal organización internacional dedicada exclusivamente a la danza en todas sus expresiones y actúa como organismo consultivo reconocido por el sistema de Naciones Unidas.

Entre los ejes de la visita se encuentran la promoción de la educación en danza, el fortalecimiento de la investigación artística y la generación de redes entre comunidades culturales. En ese marco, la presencia de la máxima autoridad del CID en Argentina en un evento asociado a la Vendimia implica que las expresiones artísticas mendocinas, en especial la danza folklórica, ganan visibilidad en un ámbito de alcance global.

En una fiesta donde el baile ocupa un rol central tanto en el teatro griego como en los distritos, la llegada de esta representación internacional suma una dimensión externa a una tradición profundamente arraigada en la identidad local.