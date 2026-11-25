La Ciudad de Mendoza será sede del III Congreso Internacional de Felicidad, un evento que reunirá a especialistas y profesionales de distintos países para debatir sobre el bienestar y su impacto en la vida personal, social y laboral. El congreso cuenta con la certificación de la World Happiness Foundation y Panamerican Business School.

Las actividades se desarrollarán desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre, de 9 a 18, en el Teatro Mendoza. La programación contará con alrededor de 30 expositores provenientes de 14 países, que compartirán sus experiencias y conocimientos desde distintas disciplinas.

La propuesta busca ampliar la mirada sobre la felicidad y vincularla con cuestiones que atraviesan la vida cotidiana, como la salud emocional, la resiliencia, el propósito personal, el diseño de ciudades y la construcción de espacios de trabajo saludables.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Tres jornadas con distintas temáticas

El programa estará organizado en tres ejes, uno por cada día. La primera jornada, prevista para el jueves 26, estará dedicada a las políticas públicas y al diseño de ciudades orientadas al bienestar ciudadano. Se analizará cómo la planificación urbana y las decisiones de gestión pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Además, el intendente Ulpiano Suarez participará de la apertura y dará la bienvenida a los asistentes.

El viernes 27 será el turno del bienestar personal, las emociones, el propósito y la resiliencia. Una de las participaciones destacadas será la de Pilar Sordo, psicóloga, escritora y conferencista, quien compartirá su mirada sobre los vínculos y los desafíos de la vida actual.

Por último, el sábado 28 la agenda estará enfocada en el liderazgo y la construcción de culturas organizacionales saludables. También se incorporará la gastronomía como parte de las experiencias vinculadas al bienestar, con referentes de restaurantes distinguidos con estrellas Michelin.

Entre los especialistas confirmados se encuentran Pilar Sordo, Guillermo Mitre, JuanMa Quelle, Pedro Amador, Edith Shiro y Daniel Cerezo. También participarán profesionales vinculados con la neurociencia, la salud mental, el liderazgo y el desarrollo humano.