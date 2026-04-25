Mendoza recibió un nuevo cargamento de medicamentos desde la India

El Gobierno de Mendoza ha profundizado su apuesta por la importación directa de medicamentos desde India para combatir la escalada de precios en el mercado local. Si bien la estrategia de Alfredo Cornejo promete un ahorro de 76 millones de pesos, el modelo abre interrogantes sobre la sostenibilidad logística a largo plazo.

La llegada de un cargamento masivo de Amoxicilina, Tamsulosina y Tamoxifeno pone de manifiesto una realidad ineludible: el sistema de salud provincial ya no puede costear los insumos en el mercado interno. La decisión del ministro Rodolfo Montero de acudir a laboratorios en India refleja una gestión volcada a la eficiencia fiscal, logrando reducciones de costos que, en casos de tratamientos oncológicos, alcanzan un impactante 96%.

Bajo la lupa técnica de la Dirección de Farmacias, liderada por Antonella Dellamagiore, se busca garantizar que estos genéricos cumplan con las normativas vigentes. Mientras la provincia celebra la optimización del gasto público, el sector industrial local observa con recelo un modelo que prioriza el costo por sobre el fomento de la producción regional.

La participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), representada por Eva Llopis, actúa como un aval necesario para otorgar transparencia y seguridad a estas transacciones. Gracias a este mecanismo, la provincia proyecta un stock de hasta 16 meses, una cifra que otorga aire a la gestión de Carolina Cícero en el Ministerio de Salud.

La estrategia se completa con la firma de nuevos acuerdos de cooperación que, según el Ejecutivo, fortalecerán la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Aunque la directora de Inmunizaciones, Iris Aguilar, y la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, mantienen operativos activos como el Autovac para sostener la prevención, la estructura de salud parece estar virando hacia un rol eminentemente administrativo y logístico.