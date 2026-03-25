Mendoza recibió en tres meses más del doble de fondos discrecionales que en todo 2025

Mendoza recibió en el primer trimestre del año $7.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa más de un 130% por encima de todo lo ingresado en 2025, marcando un giro significativo en la asistencia financiera desde la Nación. El desembolso, concretado en los últimos días, posiciona a la provincia entre las más beneficiadas del país.

En el ranking nacional, Mendoza quedó en el segundo lugar durante marzo, solo por detrás de Corrientes (que recibió $8.000 millones), seguida por Entre Ríos, Misiones y San Juan. Sin embargo, en el acumulado trimestral, la provincia se ubica cuarta (detrás de Corrientes, Misiones y Salta), tras este primer envío de fondos.

La comparación interanual expone una diferencia contundente: en todo 2025 Mendoza había recibido apenas $3.000 millones (equivalente al 1,5% del total distribuido por el gobierno nacional), lo que implica que en apenas tres meses de 2026 ya superó ampliamente ese monto. Desde el Ejecutivo provincial relativizan ese antecedente (al considerar que los recursos eran bajos frente a la recaudación local) y sostienen que los fondos actuales debieron haberse transferido con anterioridad.

En cuanto al destino, los $7.000 millones serán destinados a la emergencia agropecuaria vigente (declarada tras las heladas y tormentas de granizo del ciclo 2025-2026). La medida fue formalizada mediante el Decreto 125 y contempla asistencia para productores afectados (incluyendo prórrogas impositivas, alivios financieros y suspensión de obligaciones), especialmente en zonas clave como Tunuyán, San Carlos, Tupungato y el Este provincial.

El dato que genera mayor contraste es que Mendoza también atravesaba una emergencia agropecuaria durante 2025 (por condiciones climáticas similares), pero los fondos recibidos en ese momento fueron considerablemente menores, lo que reabre el debate sobre los criterios de distribución y los tiempos de asistencia nacional.