Mendoza realizó simulacros de inundaciones en las escuelas ante el posible Súper Niño

El Gobierno de Mendoza llevó adelante este miércoles un simulacro provincial de inundaciones en establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades. La iniciativa, coordinada por la Dirección General de Escuelas (DGE), Defensa Civil y los ministerios de Seguridad y Salud, busca reforzar la preparación ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno conocido como Súper Niño.

Durante el ejercicio se plantearon escenarios de tormentas repentinas con acumulación de entre 40 y 50 centímetros de agua, que podrían dificultar la circulación en los alrededores de las escuelas. Ante una situación de este tipo, los estudiantes deberán permanecer dentro del edificio y dirigirse a los espacios seguros establecidos por cada institución. En las escuelas sin plantas superiores se prevé el resguardo sobre los pupitres, mientras que en aquellas que cuenten con un primer piso podrán trasladarse a sectores elevados. A diferencia de los protocolos por sismos, no se deberá evacuar hacia patios o calles si el exterior representa un riesgo. También se contempla el corte preventivo de los suministros eléctricos, de gas y de agua, con especial prioridad en la electricidad.

El director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, advirtió que las familias no deberán trasladarse a buscar a sus hijos sin una indicación oficial, ya que las calles inundadas pueden poner en peligro tanto a los adultos como al personal de emergencia. Cada escuela activará un plan de llamadas para informar sobre la situación de los alumnos y comunicar cuándo podrán retirarlos. En paralelo, las eventuales suspensiones de clases se evaluarán caso por caso, teniendo en cuenta no solo el estado del edificio, sino también la accesibilidad, las condiciones de los caminos y la posibilidad de circulación de ambulancias, bomberos y policías. Si se interrumpe la presencialidad, la DGE prevé recurrir a las actividades virtuales disponibles en su portal educativo.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Salazar, explicó que el operativo responde a la necesidad de adaptar la prevención escolar a las posibles lluvias intensas. Además, señaló que alrededor de 60 establecimientos educativos tienen actualmente intervenciones de infraestructura, entre ellas obras de mayor envergadura vinculadas con las cubiertas de los techos. Las medidas preventivas también incluyen trabajos hidráulicos en distintos puntos de la provincia: la Dirección de Hidráulica abrió una licitación pública por más de $385 millones para la limpieza de cauces, la remoción de sedimentos y el acondicionamiento de defensas aluvionales. El objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas.