Mendoza realizará una nueva edición de la Semana Global del Emprendimiento

Mendoza se prepara para llevar adelante la tercera edición de la Semana Global del Emprendimiento, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo empresarial y generar nuevas oportunidades para quienes forman parte del sector productivo provincial.

El encuentro principal se realizará el 26 de noviembre, desde las 8.30, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. La propuesta es impulsada por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción del Gobierno provincial y estará destinada a empresas, emprendimientos jóvenes, instituciones y referentes del ámbito productivo.

La jornada ofrecerá diferentes espacios de capacitación e intercambio, con el objetivo de acercar herramientas para el crecimiento de los negocios, compartir experiencias y facilitar nuevos vínculos entre los participantes. Los interesados pueden inscribirse en https://www.circli.app/ir/semana-global

La programación incluirá exposiciones y paneles sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan las empresas y los emprendimientos. Entre los temas previstos se encuentran el acceso al financiamiento, las alternativas para escalar los negocios, las oportunidades de crecimiento y la generación de conexiones estratégicas.

También habrá espacios de networking para favorecer el intercambio entre empresarios, emprendedores e instituciones, además de un reconocimiento a distintos actores del ecosistema mendocino que durante el año participaron en las iniciativas impulsadas por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas.

La propuesta también llegará al Valle de Uco

La Semana Global del Emprendimiento volverá a extender sus actividades fuera del Gran Mendoza. Al igual que en la edición anterior, el Valle de Uco tendrá una propuesta territorial para acercar las instancias de formación y vinculación a los emprendedores y empresas de esa región.

Como antecedente, durante 2025 se realizaron actividades en la Ciudad de Mendoza, el Valle de Uco y la zona Sur, con más de 400 participantes. En tanto, la primera edición, en 2024, convocó a más de 350 personas vinculadas con empresas, incubadoras, aceleradoras y fondos de inversión.

Agenda de actividades: 26 de noviembre

La jornada central se desarrollará en la Nave Cultural y contará con la siguiente programación: