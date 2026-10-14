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GOBIERNO

Mendoza realizará la Décima Jornada Saludable con controles médicos, vacunación y actividad física

Habrá controles preventivos, testeos rápidos, vacunación, ejercicios físicos y capacitaciones gratuitas para promover el cuidado de la salud.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza participará de la Décima Jornada Saludable, una iniciativa que busca acercar servicios de prevención, detección temprana y promoción de hábitos saludables a los trabajadores de la Casa de Gobierno y de distintos organismos públicos. La actividad se realizará este miércoles 14, de 10 a 13, en el Parque Cívico, en el sector norte del Memorial de la Bandera.

Bajo el lema “10 años, 10 postas”, la propuesta contará con diferentes espacios en los que los asistentes podrán acceder a controles de salud, información sanitaria, vacunación, asesoramiento y actividades destinadas a incorporar hábitos saludables en la vida cotidiana y en los ámbitos laborales.

Foto: cortesía Prensa Gobierno de Mendoza

Entre las principales actividades estará la Posta Cardiometabólica, orientada a la prevención de enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, y al cuidado de la salud cardiovascular. También habrá un espacio de Salud Respiratoria, donde se brindará información sobre la prevención de enfermedades crónicas y herramientas para acompañar a quienes quieran dejar de fumar.

La jornada incluirá una Posta de Vacunación, que ofrecerá inmunizaciones a través del Vacunatorio Central, ubicado en el acceso al Memorial de la Bandera. Además, el área de Detección Precoz y Salud Sexual brindará información sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y de colon, junto con la posibilidad de realizarse test rápidos de VIH y sífilis.

Otro de los espacios estará dedicado a la prevención de enfermedades transmitidas por animales, insectos y otros agentes. A través de las áreas de Zoonosis y Bromatología, se brindarán recomendaciones para prevenir dengue, rabia, brucelosis, hidatidosis y Chagas.

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